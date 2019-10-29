Denizlispor gençleşti

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de Denizlispor'a Gençlerbirliği ilaç oldu. Geçen sezon da işler kötü giderken Başkent ekibini deplasmanda 3-0 yenen Horozlar, bu sezon da 6 haftalık galibiyet hasretine Ankara'da son verdi. Teknik direktör Mehmet Özdilek,yorumunu yaptı.Öte yandan Olcay Şahan hem gol, hem de stres attı. Trabzonspor'dan alınan ve kötü performansı nedeniyle ağır eleştirelere hedef olan Olcay,diyerek meydan okudu. Sezon başı Palermo'dan transfer edilen Radoslaw Murawski da takımın bankosu oldu. Yıldız futbolcu tüm maçlarda görev alırken 2 gol atıp 2 de asist yaptı.