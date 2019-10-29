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Drift şampiyonu Yücebaş oldu

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Drift şampiyonu Yücebaş oldu
TÜRKIYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası"nın 4. ve son ayak yarışının ardından İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaştı. İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen 4. ayak mücadelesinde sıralama turlanın ardından ilk 3 sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen ve bu sene TOSFED lisansı ile yarışan İbrahim Yücebaş, Ege Bilaloğlu ve Ukrayna'dan konuk yarışmacı Alexandr Grinchuk'tan oluştu. 4. ayakta mücadelesinde birinciliği Grinchuk, ikinciliği Doğukan Manço ve üçüncülüğü de İbrahim Yücebaş elde etti. Bu sonuçlarla birlikte 2019 sürücüler klasmanında İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaşırken, takımlarda ise birinci B Plan Racing oldu.
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Drift şampiyonu Yücebaş oldu
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