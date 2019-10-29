Drift şampiyonu Yücebaş oldu

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TÜRKIYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası"nın 4. ve son ayak yarışının ardından İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaştı.4. ayakta mücadelesinde birinciliği Grinchuk, ikinciliği Doğukan Manço ve üçüncülüğü de İbrahim Yücebaş elde etti. Bu sonuçlarla birlikte 2019 sürücüler klasmanında İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaşırken, takımlarda ise birinci B Plan Racing oldu.