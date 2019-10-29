Erdoğan’dan İzmir talimatı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, tarafından İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri katıldı. Etkinlik sırasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Konuşmasında salondaki partililere seslenen Erdoğan, AK Parti teşkilatı olarak İzmir'de çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girilmesi gerektiğini belirtti.AK Parti İzmir Teşkilatı'nın rehavete kapılma gibi bir lüksünün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yoğun bir çalışmanın içerisinde bu kongrelerimizi gerek ilçe, il, kadın ve gençlik kolları ile ana kademe, ardından da büyük kongreye hazırlanmamız ve büyük kongre ile çok güçlü mitinglerle inşallah artık farklı bir çıkış yapmak 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İnanıyorum ki, kapı kapı dolaşmak suretiyle sandık yönetimlerine varıncaya kadar çok ciddi çalışmalar yapmak suretiyle inşallah İzmirimiz'de atacağımız adımlar, bize gerek 2023 gerek başkanlık seçimlerinde gerek parlamentoda farklı neticeler getirmeli. Ardından da 2024'te artık İzmir yerel seçimlerini kesinlikle almalıyız. İlçelerde saygı duyulan insanları bulmak suretiyle bu adımları atmamız lazım. Hiçbir falsoya asla bizim prim vermememiz lazım. Bizler bu noktada fire vermeden teşkilatı oluşturup, buna göre de teşkilatlarımızla herkesin adeta saygı duyacağı ekiplerle 2023'e emin adımlarla yürümemiz lazım. Her zaman olduğu gibi sağdan soldan dedikodulara bakmadan, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek yola devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri başkanlığın faaliyet raporlarını dinledi. Daha sonra Hamza Dağ, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına ilişkin, "Kıbrıs milli bir konudur. Kıbrıs öyle birtakım ifadelerle sağa sola çekilebilecek, birilerine yaranmak için bazı ifadeler kullanılabilecek bir konu değildir. Aynı zamanda 15 gün önce vermiş olduğu röportaja '3 sene önce verdim' diyerek İzmir'e ve Türkiye'ye açık seçik bir şekilde yalan söylemiştir" ifadelerini kullandı.