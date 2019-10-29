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Hastanede şiddete karşı ‘Selam ve Saygı Projesi’

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının azaltılması için SBÜ Tepecik EAH’de “Selam ve Saygı Projesi” başlatıldı. Proje İzmir’in diğer hastanelerinde de uygulanacak

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Hastanede şiddete karşı ‘Selam ve Saygı Projesi’
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddet olaylarını azaltmayı hedefleyen proje başlatıldı. "Selam ve Saygı Projesi" isimli proje, İzmir'in diğer hastanelerinde de uygulanacak. bu kapsamda 5 ay önce, doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına "etkili iletişim" eğitimi verildi. Hastanenin belirli noktalarında iletişimin önemini anlatan afişler asıldı. Personelin yakasına da "güler yüz" ifadelerini taşıyan rozet takıldı.

PİLOT UYGULAMA
İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, kentin en büyük hastanesi olan SBÜ İzmir Tepecik EAH'de uygulamaya başladıkları "Selam ve Saygı Projesi"nden olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi. Projeyi diğer hastanelere de yaymak için çalışmalara başladıklarını belirten Öztop, "Çalışmamızın başladığı günden bu yana gözle görülür bir şekilde personelimiz ve hastalar arasında ilişkilerin düzeldiğini gördük. İzmir halkının ne kadar güler yüzlü ve sevecen olduğunu biliyoruz. Münferit birkaç olayın ne halkımıza mal edilmesini ne de çalışanlarımızın bu olaya böyle bakmasını istiyoruz" dedi. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise bir hastaya sağlık çalışanının "Hoş geldiniz", "Geçmiş olsun" gibi sözler söylemesinin tedavi sürecine olumlu yansıyacağını söyledi.

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Hastanede şiddete karşı ‘Selam ve Saygı Projesi’
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