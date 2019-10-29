Kaymakam at üzerinde ok attı

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nın 182 at ve binici katıldı. Cumhuriyet Bayrakı kutlamaları kapsamında Bornova Belediyesi ile Bornova Rahvan At Yetiştiriciliği ve Binicilik Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda, atlı okçuluk, kılıç ve mızraklarla yapılan gösteriler renk kattı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel at üzerinde ok atarak gösteri yaptı. Genel, binicilik ve okçuluğun Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Yarışlar sonunda kazanan atçılara madalya ve kupaları verildi.