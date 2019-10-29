Korsan otoparkçılara nefes aldırmıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde özellikle hastane önlerini mesken tutan korsan otoparkçılar, vatandaşı canından bezdirdi. Yoğun araç trafiğinin olduğu Yenişehir semtindeki Tepecik Eğitim Araştırma, Eşrefpaşa ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak semtindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önü, Gül Sokak civarındaki korsan otoparkçılara, kesilen cezalar engel olamadı. Park yasağı olan yolları adeta özel mülkleri gibi kullanan korsan otoparkçılar zaman zaman para vermek istemeyen vatandaşları da tehdit edebiliyor. İzmir'de toplam araç sayısı 1 milyon 400 bine ulaşırken, aynı oranda otopark yapılmaması da korsan otoparkçıların ekmeğine yağ sürüyor. İZELMAN tarafından işletilen yol üzerindeki otopark alanlarında gün içinde yer bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, vatandaşlar korsan otoparkçılara para vermek zorunda kalıyor.Korsan otoparkçı gelen araçların modeline göre vatandaştan 5 ile 20 lira arasında para alıyor. İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan korsan otoparkçılarla daha iyi mücadele edebilmek için Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel ekipler oluşturuldu. Korsan otoparkçılara adeta savaş açan özel ekip 9 aylık sürede toplam bin 787 işlem yaptı, 263 bin 619 lira ceza keserek büyük bir rekor kırdı. Korsan otoparkçılara nefes aldırmayan polis ekipleri 9 ayda Alsancak'ta bin 18 ceza keserken, Yenişehir'de 746 ceza kesti. Cezaların çoğu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesinden kesilirken, vatandaşların şikayetçi olması durumunda ise 2918 sayılı Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Yapılan toplam bin 787 cezanın 64'ü trafik kanunu kapsamında, bin 723'ü ise kabahatler kanunu kapsamında yapıldı. Trafik kanunu kapsamında işlem yapılması durumunda sanıklar yargı önüne çıkıyor.İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Korsan otoparkçılar İzmir'in gerçekten önemli bir sorunu. Bu otopark yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yeterli otopark olmadığı için bu tür insanlar bölgenin sosyo ekonomik durumunun sıkıntılardan dolayı zaman zaman buna teveccüh ediyor. Şikayetleri değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Bu tür korsan otoparkçıları gördüklerinde derhal şikayette bulunsunlar. Ayrıca vatandaşlarımızın kısa ifadesini alıp adli sürecin başlatıyoruz. Korsan otoparkçılarla mücadelemiz aralıksız sürecek. Özellikle hastaneler bölgesinde bu işin çok sıkı takipçisi olacağız. Hem diğer şubelerimiz hem de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz olan çalışmaların dozunu daha da arttıracak" diye konuştu.