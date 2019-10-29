Kötü alışkanlıklardan futbol ile kurtarıyor

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İzmir'de Konak'a bağlı Gürçeşme Mahallesi, gecekondu ve dezavantajlı grupların yoğun olarak görüldüğü bir semt olarak biliniyor. Şehrin en eski amatör futbol kulüplerinden biri de 1948 yılından bu yana Gürçeşme'de faaliyetine devam ediyor. Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Metin Oktay'ın hazırlık maçına çıktığı Gürçeşme Kayaspor, yıllardır mahalledeki sporseverlerin destekleriyle ayakta duruyor. Kulübün antrenörlüğü ise 10 yıldır Samet Kireçlikaya yürütüyor. Kundura ustası olan Kireçlikaya, herhangi bir ücret talep etmediği gibi zaman zaman takım için cebinden para harcıyor.Konak Belediyesi'nin malzeme desteği sağladığı takımın oyuncularıyla yakından ilgilenen Kireçlikaya, ücretsiz çalıştırdığı öğrencilerine toprak sahada yaptırdığı antrenmanlarla futbolu sevdirmek için uğraş veriyor. Antrenör Kireçlikaya, futbol dersi verdiği çocukların kötü alışkanlıktan uzak tutmak için mücadele ediyor. Samet Kireçlikaya, 10 yıldır görev yaptığı kulübün tarihi geçmişe sahip olduğunu dile getirdi. Hiçbir madde beklentisinin olmadığını belirten Kireçlikaya, "Öğrencilerimiz varoşlarda yaşadıkları için suça ve kötü alışkanlıklara meyletmeleri durumu hep var. Çoğunun evinde bilgisayar yok ve kendilerini hep dışarı atıyor. Sürekli dışarıda olmak da çocuklar açısından birçok riskleri barındırıyor. Bu nedenle çocukları futbola kazandırmaya çalışıyorum" dedi. Ege Yetik ise idmanların çok güzel geçtiğini belirterek, "Hedefimde, Fenerbahçe'de oynamak da var. Burada daha dinamik oldum, güçlendim" ifadelerini kullandı. Salih Aktan Davullar da antrenmanlarla kendini daha iyi hissettiğini kaydederek, "Altınordu'nun kalesini korumayı hedefliyorum ve inşallah bunda da başarılı olurum. Derslerim de sporu ve eğitimi birlikte çok güzel bir şekilde götürüyorum" değerlendirmesinde bulundu.