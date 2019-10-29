Lebip Timor: Evdeki yabancı

BUGÜN NELER OLDU

EKOL Göz Menemenspor, yeni çıktığı bir ligde müthiş bir performans sergilese de, kimseye yaranamıyor. Lige Giresun deplasman galibiyeti ile başlayan, şampiyonluk adayı Karagümrük'ten İstanbul'da 1 puan koparan, diğer iki şampiyonluk adayları Adana Demirspor ve Altay gibi güçlü rakiplerini de yenmeyi başaran takım, ne yazık ki beklediği ilgi ve desteği kendi kentinde göremiyor.Eski ve yeni belediye başkanları arasındaki söz düellosu, ne yazık ki kentte şampiyonluk sevincini de gölgede bıraktı. Siyasi bir çekişmenin acılarını, sahaya çıkanlar yaşıyor.Kim haklıdır, kim haksız bilemem. İşin siyasi tarafı beni hiç ilgilendirmiyor. Ancak kentte futbola ve takıma karşı büyük bir kopuş yaşanıyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz sezon çoğu maçını canlı izlediğim, şampiyonluk maçında da ayakta alkışladığım bu takım bu ilgisizliği ve vurdumduymazlığı hak etmiyor. "Evdeki yabancı" gibiler. Neyin kavgasıdır bu, anlayabilmiş değilim. Neyi paylaşamıyorsunuz. Menemenspor'un etrafında kenetlenmek, maça el ele, kol kola gelip birlik mesajları vermek bu kadar mı zor?Takımınıza sahip çıkın. Zira bu takım ve teknik ekip bu desteği çok hak ediyor.