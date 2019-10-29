Lebip Timor: Evdeki yabancı

EKOL Göz Menemenspor, yeni çıktığı bir ligde müthiş bir performans sergilese de, kimseye yaranamıyor. Lige Giresun deplasman galibiyeti ile başlayan, şampiyonluk adayı Karagümrük'ten İstanbul'da 1 puan koparan, diğer iki şampiyonluk adayları Adana Demirspor ve Altay gibi güçlü rakiplerini de yenmeyi başaran takım, ne yazık ki beklediği ilgi ve desteği kendi kentinde göremiyor. Son oynanan Altay maçındaki 270 seyirci sayısı da bunun en canlı örneği. Takım geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitirdikten sonra beklenmedik gelişmeler yaşandı Menemen'de.
Eski ve yeni belediye başkanları arasındaki söz düellosu, ne yazık ki kentte şampiyonluk sevincini de gölgede bıraktı. Siyasi bir çekişmenin acılarını, sahaya çıkanlar yaşıyor.
MENEMENSPOR ÇEVRESİNDE KENETLENMEK GEREKİYOR
Kim haklıdır, kim haksız bilemem. İşin siyasi tarafı beni hiç ilgilendirmiyor. Ancak kentte futbola ve takıma karşı büyük bir kopuş yaşanıyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz sezon çoğu maçını canlı izlediğim, şampiyonluk maçında da ayakta alkışladığım bu takım bu ilgisizliği ve vurdumduymazlığı hak etmiyor. "Evdeki yabancı" gibiler. Neyin kavgasıdır bu, anlayabilmiş değilim. Neyi paylaşamıyorsunuz. Menemenspor'un etrafında kenetlenmek, maça el ele, kol kola gelip birlik mesajları vermek bu kadar mı zor? Son sözüm taraftara. Başka Menemen yok. Bu takım düşerse bir daha buraları zor görür.
Takımınıza sahip çıkın. Zira bu takım ve teknik ekip bu desteği çok hak ediyor.