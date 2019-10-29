Otoyol, Kuzey Ege’ye ciddi katkı sağlayacak

BUGÜN NELER OLDU

- Çandarlı - Bergama arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşürecek projenin 30 Ekim'de hizmete açılacak olması, Kuzey Ege'yi şimdiden heyecanlandırmaya başladı. İzmir'e 40 dakika gibi bir zamanda ulaşmanın Bergama açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Otoyolumuz küçük bir bölümü dışında hizmete giriyor. Otoyolumuzun hizmete girmesini son derece önemsiyoruz. Hükümetimizin Kuzey Ege'ye Bergama'ya yaptığı bu hizmetlere sürekli yenileri eklenecek. Önümüzdeki yıllarda, Bergama'nın ve Kuzey Ege'nin yıldızının parladığını hep birlikte göreceğiz" dedi.