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Sezen ölüme böyle gitmiş

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Sezen ölüme böyle gitmiş
EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni dereceyle bitiren Sezen Zambak (23), 16 Eylül 2019 tarihinde çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın üniversitedeki ölümüne ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın karşıdan karşıya geçerken traktörün altında kaldığı ve feci şekilde can verdiği görülüyor. Şoför ve yanındakiler, feci kaza sonrası aşağıya inerek sağlık görevlilerine ve emniyete durumu bildiriyor. Traktör şoförü Vehbi B. ise ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Sezen ölüme böyle gitmiş
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