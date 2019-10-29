Şışeye tekme atan öğrencisini dövdü

BUGÜN NELER OLDU

Bayraklı ilçesinde Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda 25 ekim tarihinde 8. sınıf öğrencisi E.Ç. okul bahçesinde ders yapılırken pet şişeye tekme attı. İddiaya göre buna kızan beden eğitimi öğretmeni Ş.A., tüm öğrencilerden olduğu yere çökmesini istedi. Bu sırada E.Ç. de öğretmen Ş.A.'ya yakın yere çöktü. Ş.A., öğrencisinin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine yumruk ve tekle attı. Arkadaşlarının gözünün önünde öğretmeni tarafından darp edilen E.Ç., durumu rehber öğretmenine anlatırken Ş.A., bu kez odaya gelip, tekrar E.Ç.'yi dövmeye başladı. Öfkesine hakim olamayan Ş.A., öğretmenlerin müdahalesiyle odadan çıkarıldı. Ş.A., durumun bildirilmesi üzerine çocuğunu hastaneye götürmek üzere okula gelen E.Ç.'nin babası Tanju Ç.'ye (40) de saldırdı. Baba- oğul, hastaneye giderek, darp raporu aldı.Olay hakkında konuşan Tanju Ç., "Çocuğum okula gitmeye korkar oldu. Beni arayıp okula gelmemi, çocuğumun darbedildiğini söylediler. Okula gelip polis çağırdığımızda okul müdürü, polislerin çok yoğun olduğu gerekçesiyle gelemediğini söyledi. Böyle saçmalık görmedim" dedi. Baba Tanju Ç., hastaneden darp raporu aldıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, öğretmen Ş.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. olayla ilgili inceleme başlatıldı.