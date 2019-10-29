VAR’ın gözü Göz Göz’e kör!

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üper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından evinde Kasımpaşa'ya da mağlup olarak kahretti. Haftaya 11. sırada giren Göz-Göz bu yenilgiyle 9 puanda kalırken 15. sıraya kadar geriledi ve düşme potasının hemen üzerinde yer aldı. Bu maça kadar ligin en az gol yiyen ekibi olan Göz- Göz kalesinde gördüğü 4 golle bu unvanını da kaybetti.
9 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 11'e çıkan sarı-kırmızılılar, evindeki 3 maçlık yenilmezliğini de bıraktı.
VAR YINE GÖZTEPE ALEYHINE ÇALIŞTI!
Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon 9 maçta 13 kez maçlarında VAR'a gidilen Göztepe'nin aleyhine 9 karar verildi. Göztepe'de taraftarlar Kasımpaşa maçında kararlarıyla tartışılan hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.
Teknik direktör Tamer Tuna da Ümit Öztürk'ün aleyhlerine verdiği penaltı kararını eleştirdi. Tuna, "1-2 faul var ki, direkt kırmızı olabilecek. Ama hakem VAR tarafından hiç uyarılmıyor. Ümit Öztürk iyi bir VAR hakemi ve bizim maça kadar VAR'da daha çok görev almış biri. Bunları nasıl değerlendiremediler şaşırıyorum"
ifadelerini kullandı.
BEN KENDİMİ DE ELEŞTİRİYORUM
"Eleştiriyi kendimden kaçarak yapmıyorum"
diyen genç teknik
adam, "Herkes hata yapabilir ama
maalesef çok büyük hatalar oldu.
Fark olabilir, daha fazla gol yiyebilirdik,
1-1'den sonra da gol de bulabilirdik,
bunlar farklı ama bu ligin gerçekleri. Beto'nun penaltı kararından sonra tepkisi pozisyonun penaltı olmadığına inanmasından dolayı. Penaltı pozisyonu çok sağlıklı izlenmesi gerekirken maalesef bazı pozisyonlarda 3-4 dakika beklediğimizi hatırlıyorum ama bu pozisyonda direkt penaltı kararı verildi. Bu pozisyon penaltı değil"
ifadelerini kullandı.
Zorlu viraja giriyor
Önümüzdeki hafta Trabzon'a konuk olacak olan Göz-Göz ardından Yeni Malatya'yı evinde ağırladıktan sonra Alanya deplasmanına gidecek ve sonrasında yine İzmir'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Poko sancısı
Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Poko'nun sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Gabonlu oyuncunun 2-3 hafta sahadan uzak kalması bekleniyor.
Beto geçmişi aratıyor
Gaziantep FK maçında hatalı çıkış yaparak kırmızı kart gören ve takımı 1 maç yalnız bırakan Beto, Kasımpaşa maçında da yediği hatalı gollerin yanı sıra penaltıya sebebiyet vererek farklı yenilgide önemli rol oynadı.