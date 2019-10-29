VAR’ın gözü Göz Göz’e kör!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından evinde Kasımpaşa'ya da mağlup olarak kahretti. Haftaya 11. sırada giren Göz-Göz bu yenilgiyle 9 puanda kalırken 15. sıraya kadar geriledi ve düşme potasının hemen üzerinde yer aldı.9 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 11'e çıkan sarı-kırmızılılar, evindeki 3 maçlık yenilmezliğini de bıraktı.Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon 9 maçta 13 kez maçlarında VAR'a gidilen Göztepe'nin aleyhine 9 karar verildi.Teknik direktör Tamer Tuna da Ümit Öztürk'ün aleyhlerine verdiği penaltı kararını eleştirdi. Tuna,ifadelerini kullandı.diyen genç teknikadam, "Herkes hata yapabilir amamaalesef çok büyük hatalar oldu.Fark olabilir, daha fazla gol yiyebilirdik,1-1'den sonra da gol de bulabilirdik,bunlar farklı ama bu ligin gerçekleri.ifadelerini kullandı.Önümüzdeki hafta Trabzon'a konuk olacak olan Göz-Göz ardından Yeni Malatya'yı evinde ağırladıktan sonra Alanya deplasmanına gidecek ve sonrasında yine İzmir'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Poko'nun sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Gabonlu oyuncunun 2-3 hafta sahadan uzak kalması bekleniyor.Gaziantep FK maçında hatalı çıkış yaparak kırmızı kart gören ve takımı 1 maç yalnız bırakan Beto, Kasımpaşa maçında da yediği hatalı gollerin yanı sıra penaltıya sebebiyet vererek farklı yenilgide önemli rol oynadı.