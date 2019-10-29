Yaşar’da Öğrenci filmleri yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesinin ev sahipliğinde bu yıl 6.'sı gerçekleşen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde ödüller sahibini buldu. Dünyanın dört bir yanından öğrenci filmlerinin başvurduğu ve seçilen 13 finalistin yarıştığı festivalde film gösterimleri, oyuncu ve yönetmen söyleşileri de yapıldı. Festivalde şimdiye dek 40 ülkeden 48 film yarışırken bugüne kadar 9 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise 6. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde, Yaşar Üniversitesi'ninnin akademik felsefesinin iki stratejisi olan "uluslararasılaşma" ve "yaparak öğrenme" için önemli olduğunu belirtti.