Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 24 saatlık asker selamı rekoru

24 saatlık asker selamı rekoru

Giriş Tarihi: 30.10.2019
24 saatlık asker selamı rekoru
PERFORMANS sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınar Harekatı'nda şehit olan askerler için İzmir'de "Asker selamlı" canlı heykel performansı gerçekleştirdi. İzmirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği performansta genç yaşlı yüzlerce kişi Yunus İşçi'yle fotoğraf çektiriyor, öz çekim yaptı. Atölye üyesi ve Yunus İşçi gibi sokak sanatı icra eden Melik Enes, Yunus İşçi'nin haftalardır bu organizasyona hazırlandığını dile getirdi. Enes, gecenin soğuk geçtiğini ancak İşçi'nin bundan çok fazla etkilenmediğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
24 saatlık asker selamı rekoru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN