24 saatlık asker selamı rekoru

BUGÜN NELER OLDU

sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınar Harekatı'nda şehit olan askerler için İzmir'de "Asker selamlı" canlı heykel performansı gerçekleştirdi. İzmirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği performansta genç yaşlı yüzlerce kişi Yunus İşçi'yle fotoğraf çektiriyor, öz çekim yaptı. Atölye üyesi ve Yunus İşçi gibi sokak sanatı icra eden Melik Enes, Yunus İşçi'nin haftalardır bu organizasyona hazırlandığını dile getirdi. Enes, gecenin soğuk geçtiğini ancak İşçi'nin bundan çok fazla etkilenmediğini belirtti.