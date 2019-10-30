Cumhuriyet’e borcunu okul yaptırarak ödüyor

ABD 36 yıl yaşadıktan sonra, emekli olup İzmir'e yerleşen ve tüm servetini eğitime bağışlayan Niksarlı klinik psikolog Güngör Özbek (82), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kendi ismiyle eğitim veren ortaokul ve liseye yaptırdığı resim ve müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

OKULA ONAY GELDİ

Öğrenciler ve öğretmenler ile velilerinin de katıldığı açılışta, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özbek, öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri ve sanatsal faaliyetlere devam edebilmeleri için atölyelerin önemli olduğunu söyledi. Atölyelerin okulların daha ileriye gidebilmesi için açıldığı anlatan Özbek, "Ne yazık ki okullarımızda yeteri kadar derslik yok. Atölyenin bir kısmını annemin ve babamın anısına yaptırdım. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken buranın açılmış olması çok güzel. Cumhuriyet'e yeni nesiller yetiştireceğiz. Ümidim bu gençlerin de benim gibi, bir gün bu vatana borçlarını ödemesi. Ben ABD'ye giderken, bir gün bu imkanlara sahip olup bu vatanın bana yaptıklarını ödemeyi düşünürdüm. Tokat Niksarlı'yım, Amerika'ya gittim. Klinik açarak kazancımı sağladım. Buraya seve seve geldim, bu iki okuldan sonra atölyeler açtık. Bir fen lisesi hayalimiz de var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kampüsü içerisinde açmayı planlıyoruz, valilik onayı geldi, bakanlıktan da tasdik bekliyoruz" dedi. Cumhuriyet Bayramı'nın önemini de hatırlatan Özbek, "Vatan sevgisi, Atatürk sevgisi ailede başlıyor. Onu derin sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet olmasa bugün bu okulları yapamazdık. Cumhuriyet'in içinde hürriyet, eğitim, her şey var. Cumhuriyet tek kelimeyle her şey demektir. Ata'mızın da dediği gibi, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimin içinde de eğitim vardır" dedi.