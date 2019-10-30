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Della Mıles Cumhurıyet resepsıyonuna katılacak

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Della Mıles Cumhurıyet resepsıyonuna katılacak
ABD'LI sanatçı Della Miles, Atatürk'ün Latife hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde bugün düzenlenecek 'Cumhuriyet Balosu'na katılacak. İTK Mezunlar Derneği'nin davetlisi olarak katılcağı gece için özel hzırlanan ABD'li ünlü sanatçı, bu kez Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyecek ve yemekleri tadacak. Kendisi için İzmir'in çok özel olduğunu açıklayan Della Miles "Geçtiğimiz günlerde İzmir benim temelim. Türkiye'de ilk konser verdiğim şehir" demişti. Muğla Dalyan'dan ev alan ve Türkiye'de olduğu süre içerisinde burada yaşayan ünlü sanatçı, "Bende bu ülkenin bir parçasıyım. Onun için Cumhuriyet kutlamalarında yer almak benim için onur verici" diye konuştu. Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Şanlıurfa Akçakale'ye gitmişti.
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Della Mıles Cumhurıyet resepsıyonuna katılacak
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