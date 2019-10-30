Denizli evde kazanmak istiyor!

DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3 puanla ilgili, "Hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı oynayacağız" dedi. Ege ekibi, haftayı düşme barajındaki Ankaragücü'nün 2 puan üzerinde 12'nci sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda yarın İçel İdmanyurdu'nu tur atlamak için konuk ettikten sonra ligde pazar günü evinde Sivasspor'la karşılaşacak Denizlispor, evindeki 3 maçlık yenilgi serisine de son vermeye çalışacak.

YUMLU KENDİNİ BULDU

Horoz'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in gözdesi Mustafa Yumlu… Yücel İldiz döneminde ilk 11'i göremeyen 32 yaşındaki defans oyuncusu, Mehmet Özdilek'le kendini buldu. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında formayı kaptı 90'ar dakika görev yaptı.