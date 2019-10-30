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evde kazanmak istiyor!

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Denizli evde kazanmak istiyor!

DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3 puanla ilgili, "Hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı oynayacağız" dedi. Ege ekibi, haftayı düşme barajındaki Ankaragücü'nün 2 puan üzerinde 12'nci sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda yarın İçel İdmanyurdu'nu tur atlamak için konuk ettikten sonra ligde pazar günü evinde Sivasspor'la karşılaşacak Denizlispor, evindeki 3 maçlık yenilgi serisine de son vermeye çalışacak.

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Denizli evde kazanmak istiyor!
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