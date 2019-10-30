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Her 3 kişiden biri boyun ağrısı çekiyor

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Her 3 kişiden biri boyun ağrısı çekiyor
Boyun agrısının toplumda sık görülen saglık problemlerinden birisi oldugunu belirten Egepol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Simsek, yasamı boyunca her 3 kisiden biri en az bir kez boyun agrısından yakındıgını söyledi. Boyun fıtıgı hastalarının muayene bulgularının hem disk fıtıklasmasının yerlesim yeri, hem de siddetine ve süresine baglı olarak degiskenlik gösterdigini kaydeden Dr. Simsek, "Boyun fıtıgı omurilik kanalında yana dogru oldugunda omurilikten çıkan sinir kökü bası altında kalır. Bu durumda hastalarda boyun agrısı olusur" dedi. 'EGZERSİZ YAPILMALI'
Simsek, boyun fıtıgının tekrarlaması veya ameliyatlı hastalarda baska bir diskten yeni bir fıtık gelismesinden korunmak için agırlık kaldırılmaması, bir kolu asırı uzatarak is yapılmaması, öne veya arkaya basın asırı ve uzun süreli zorlanmasından kaçınılması, boyun egzersizleri yapılmasının da faydalı oldugunu sözlerine ekledi.
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Her 3 kişiden biri boyun ağrısı çekiyor
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