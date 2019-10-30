İzmir’de istifa depremi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, başkan Mehmet Sepil'in açıklamalarının ardından, bir maçla camiadan gerekli güveni kazanamayacağını düşündüğünü ifade ederek teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tuna, başkan Sepil'in konuşmalarının ardından kendisiyle bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Göztepe son iki maçta istediği başarıyı maalesef gösteremedi. İlk 2 haftanın ardından yakalamış olduğumuz çıkışı devam ettiremedik" dedi.

EN BÜYÜK DESTEĞİ TARAFTAR VERDİ

Futbolda her saniye zafer yaşanmadığını ifade eden Tuna, "Geçen sene yakaladığınız başarıyı sağlayamayabiliyorsunuz. Bu zorlu mücadelede en fazla desteği ve güveni bana gösteren muhteşem taraftar ve Göztepe camiası oldu. Başkanın açıklamaları sonrası bu güven ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Bu dönemde bu tip sözlerden uzak durulması gerekirken olumsuz bir açıklama yapılması istifa kararını almamda etkili oldu" ifadelerini kullandı. YÖNETİM İSTİFASINI KABUL ETTİ

Teknik direktör Tamer Tuna, güven ve destek bekledikleri dönemde bu açıklamaların ardından güvenin 1 maçla kazanılmasının zor olduğunu düşündüğü için istifa kararı aldığını açıklayarak, "Başkanın yapmış olduğu açıklama sonrasında ayrılma kararını aldım. Benimle ilgili mesele. Bu duruşu gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. Bundan dolayı istifa kararını aldım" şeklinde konuştu. Göztepe yönetim kurulu, Tuna'nın istifa kararı sonrası yaptığı açıklamada istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtilerek, Tuna ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.



KUPADA TUR İÇİN SAHADA

Göztepe, Türkiye Kupası 4. turunda bugün TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Geçen sezon çeyrek finale yükseldiği kupanın 3. turunda Yozgatspor 1959'u eleyen sarı-kırmızılı ekip, A SPOR'dan canlı yayınlanacak 4. tur mücadelesinde 18.30'da Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.