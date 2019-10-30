Pınar KSK’nin rakibi Groningen

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yapan namağlup lider Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E Grubu'nda taraftarı önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak.Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Bu maça gelen taraftarlar, cumartesi günü ligde yine iç sahadaki Türk Telekom sınavında biletlerini ibraz ettikleri takdirde 30 TL olarak belirlenen biletleri 10 TL indirimli alabilecek.