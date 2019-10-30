Yan yatan araçtan çıktı doğum yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi önünde 35 CKS 55 plakalı araç sürücüsü, iddiaya göre hamile Fatma Sekmen'i doğuma yetiştirebilmek için kırmızı ışıkta durmadı. Aracın yola girdiğini fark etmeyen 35 DFB 10 plakalı araç, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar araçtan çıkanlara yardım etti. Bu arada, hamile Fatma Sekmen için ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans, hamile kadını hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Karnı burnunda kadın Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülmesinden bir müddet sonra doğum gerçekleşti. Kazanın ardından üzülen ailenin yüzü, gelen erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olmasıyla güldü.