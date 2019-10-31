Ataburak, yeni akülü sandalyesine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Nimet Altaş (45), Dilek Çoban (45) ve Ömür Aslan (42), sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfa aracılığıyla 4 yıldır yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Doğuştan bedensel engeli bulunduğu için tekerlekli sandalyesiyle yaşamını sürdüren 5. sınıf öğrencisi Ataburak Baran (11), özellikle annesi Yeliz Cansesli'nin yorulmaması için çağrıda bulunarak yeni bir akülü sandalye istedi. Altaş, Çoban ve Aslan, Ataburak Baran'ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Ataburak, üç hayırsever kadının çabalarıyla yeni akülü sandalyesine kavuştu. Ataburak'ın isteğini yerine getirdikleri için duydukları mutluluğu dile getiren grup üyesi Ömür Aslan, "Ataburak bana bir gün 'Annemin beni okula götürürken kolları ağrıyor' dedi. Çocuğumuzun bu isteğine kayıtsız kalamadık ve onlar için çok önemli olan bu ihtiyacı karşıladık. Oğlumuzun yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için en büyük mutluluk oldu" dedi.Aslan, "İzmir'de Çamdibi, Altındağ, Buca, Yeşilyurt, Çiğli, Narlıdere ve Gültepe gibi semtlerde bağışlarımızı sahiplerine ulaştırdık. Bununla da kalmıyoruz. İzmir dışında da Denizli ve Konya'da yüzleri güldürdük. Ataburak ve ailesine de destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.