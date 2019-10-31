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AVM'de satarken yakalandı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
AVM'de tarihi eser satarken yakalandı
İZMIR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, otoparka yapılan baskında, 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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AVM'de tarihi eser satarken yakalandı
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