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Başarıya uçtular

’da deneme sınavında tam puan alan ortaokul öğrencileri, yamaç paraşütü ile ödüllendirildi

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Başarıya uçtular
MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nda deneme sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayan öğrencilere jest yapıldı. Tam puan alan Ömer Faruk Korkut, Mehmet Yağız Durdu, Fatma Akbulut ve Zeynep Bayram, 'Başarıya Uçanlar Projesi' kapsamında, yamaç paraşütü uçuşu ile ödüllendirildi. Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Saruhanlı ilçesi Çınaroba Köyü'nde, 600 metre yüksekliğindeki pistte, profesyonel olarak yamaç paraşütü yapan okul müdürü Cengiz Gültekin ile ikili uçuş yaptı. Uçuş ile Çınaroba Köyü ve Ahmetli Ovası manzarasını görme fırsatı bulan öğrenciler, heyecan ve keyif dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin ardından öğretmenler Bora Palatır ve Halil Göçmen de yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.
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