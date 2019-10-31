Denizli’de belediye 143. yılını kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 143. yıl dönümü kutlaması 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Kutlama törenine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, protokol üyeleri ev daha önceki dönemlerde kentte belediye başkanlığı yapan isimler katıldı. Tören Başkan Zolan ve önceki dönem belediye başkanlarının Atatürk Anıt'ına çelenk sunmaları ile başladı. Başkan Zolan, "İnşallah nice 143 yıllara ulaşacağız. Denizli'nin yarını bugünden daha güzel olsun" dedi.