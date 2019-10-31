Ege'de her yer kırmızı-beyaz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de coşkuyla kutlandı. Gündüz yapılan kutlamaların ardından akşam saatlerinde ise resepsiyonlar, fener alayları ve konserler ile devam etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız. Balçova Termal Tesisleri'nde resepsiyon verdi. Törende konuşma yapan Vali Ayyıldız, "Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, milletçe büyük bir coşku içinde kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni emekleri, bilgi, düşünceleri ve fedakarlıklarıyla büyüterek dünya milletleri arasında saygın bir üye haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin güzide insanlarına da sevgi ve saygımızı iletiyoruz" diye konuştu.Gece için özel hazırlanan pasta, İzmir Valisi Ayyıldız ve protokol üyeleri tarafından kesildi.Kabule katılan gazi derneklerinin yöneticileri, Vali Ayyıldız'a çiçek ve kitap takdim etti. İzmir'de gece geç saatlere kadar süren ve sokaklara taşan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 350 metrelik dev Türk bayrağının, Cumhuriyet Meydanı'ndan, Gündoğdu Meydanı'na taşınmasıyla başladı. Fener alayına ise her yaştan binlerce İzmirli katıldı. Büyükşehir bandosu da çaldığı marşlarla, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam eden fener alayına eşlik etti. Kutlamalarının finalinde ise Yeni Türkü ve Leman Sam sahneye çıktı.Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü düzenledi. Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe katılan yaklaşık 5 bin kişi, Bayramyeri Meydanı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar coşku içerisinde yürüdü. Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Ayşenaz Tekeli, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Tekeli, vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hüsnü Uğural Stadyumu'nda düzenlenen kutlamalarda öğrencilerin 'Işığında yürümek' adlı gösterisi ilgiyle izlendi.