Göztepe tekledi Denizli ateşledi

G
öztepe taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilirken, Yukatel Denizlispor Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçti. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor ve Balıkesirspor haftayı galibiyet ile kapatırlarken, Altay, Altınordu ve Akhisarspor haftanın kaybedenleri oldular. Onur Tungut'un yönettiği Spor Masası
'nda Lebip Timor ve Serhan
Çifdalöz, temsilcilerimizin 9. hafta
performanslarını değerlendirdiler.
NE YAPTIN GÖZTEPE!
ONUR TUNGUT: Göztepe, evinde Kasımpaşa'ya farklı kaybetti. Akabinde de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Göz Göz'ü ne bekliyor?
LEBIP TIMOR:
Poko'nun daha 10. dakikadaki sakatlığı ile ilk şoku yaşadılar. Ardından golü yediler ama devrenin uzatmalarında skoru eşitlediler.
İkinci yarıda VAR'a giderek hakemin verdiği bir penaltı kararı var. Ağır karar, Beto topa dokunmuş sonra rakibin ayağına basıyor.
Ancak işin öbür tarafında da beklediğimiz
Göztepe yoktu sahada. Önceki gün de
Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Acilen yeri dolmalı
ve takım coşkuyu yeniden yakamalı.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Ağır bir skor oldu. Daha önce sahasında oynadığı 4 maçta 4 gol yiyen takım bu maçta 4 gol birden yiyorsa, oturup düşünsünler. Beto'daki form düşüklüğü, forvetlerin suskunluğu gözlerden kaçmıyor. Oyun kötü, skor kötü, Tamer Tuna'nın gidişiyle moraller çok daha kötü. Bu dönemde camianın daha çok kenetlenmesi lazım.
ANKARA RÜZGARI
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, Ankara'dan 3 puanla dönüyor. Nasıl buldunuz takımı?
TIMOR:
Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık net skor çok önemli, 3 puan da altın değerinde sahanın yıldızının da maçı kazanan takımın kalecisi Stachowiak olduğunu unutmayalım. Kariyerinin en başarılı maçlarından birini oynadı Polanya'lı kaleci. Çok pozisyon verdiler. Kazanırken de ders çıkaracakları çok şeyler oldu maçta. Ancak bu ortamda gelen galibiyeti için tebriki de hak ettiler.
ÇIFDALÖZ:
Hafta arası
kulüpte yaşanan olaylardan sonra
zor bir maça çıktılar. Oyunun
geneline baktığımızda '' atamayana
attılar '' diyebiliriz. Bu
kadar kolay pozisyon verdikleri
bir maçı kazanmaları bir futbol
şansıdır. Yine de böyle bir
ortamda, böyle bir oyundan
sonra kazanmaları çok önemli. Takım iyi oynamıyor, Mehmet hoca bu arızayı bulmalı. Kaleci Stachowiak, takımın değil, sahanın da yıldızı idi.
FIRSATI KULLANAMADILAR
TUNGUT: Akhisarspor liderlik şansını kullanamadı. Neden kaybettiler maçı?
TIMOR: Maç deplasmanda ama Osmanlıspor'un seyircisi yok. Yani taraftar baskısı yok, üstelik kazandığın takdirde senin liderliğe oturma şansın var.
Ancak kazanacak kadar iyi oynayamayan ve adeta hayal kırıklığı yaratan Akhisarspor, bu yenilgi ile liderliği kaçırdığı gibi 2. sırada başladığı haftayı 5. sırada bitirdi.
ÇIFDALÖZ:
İçeride farklı, dışarıda farklı oynayan bir Akhisarspor var. Osmanlıspor karşısında bendce ileride çok arayacakları bir 3 puan kaybettiler. Uzatma dakikalarında attıkları gol puan almalarına yetmedi, geç kaldılar ve liderlik şansını Ankara'da kaçırdılar.
KAPIDAKİ TEHLİKE
TUNGUT: Altınordu için bu sezon zor geçeceğe benziyor. Neye bağlıyorsunuz farklı yenilgiyi?
TIMOR:
Ben son dönemlerde özellikle bu maçın ilk yarısındaki kadar kötü bir Altınordu hatırlamıyorum. İlk yarı bittiğinde kalelerinde 4 gol, ama karşı kalede 0 pozisyonla gittiler soyunma odasına. Zaten gol atmakta zorlanan takım için, Ümraniyespor karşısında bu maçı çevirmek artık çok zordu. Yenilgi ağır ve üzücü ama ilk yarıdaki oyun daha da üzücü.
ÇIFDALÖZ:
Erken yedikleri golle bir anda oyundan düştüler. Skoru değiştirecek ne bir atak, ne de bir gol pozisyonu bulamadan devre 4-0 bitti. İkinci yarıyı oynamak onlar için artık çok zordu. Yapılan değişikliklerle 1-2 gol pozisyonu buldular ama bu çabaları da akıntıya karşı kürek çekmekten öteye gitmedi. Umarım kapıdaki tehlikenin farkındadırlar.
ALKIŞLAR MENEMEN'E
TUNGUT: Ekol Göz Menemenspor, Altay'ı da yenerek çıkışını sürdürdü. Ne söylersiniz bu maç için?
TIMOR:
Menemenspor,
evindeki maça deplasman takımı
olarak çıktı. Ne yazık ki burunlarının
dibindeki stada da gitmedi
Menemen'liler. Yaklaşık 250-300 taraftarı ile evdeki yabancıgibiydi kazanan takım. Sabırla oynadılar, yürekten oynadılar, Altay topu kazandığında 2-3 kişi ile bastılar ve müthiş bir takım savunması ile bence altın değerinde 3 puan kazandılar.
Takımı alkışlıyorum,
bu müthiş takımı yalnız bırakanları da kınıyor,
Altay yorumunu da Serhan'a bırakıyorum.
ÇIFDALÖZ:
"Her kuşun eti yenmez" diye
bir deyim vardır. Altay bu maça çantada keklik gözü
ile bakmış. İlk yarıda acemice kaçırılan goller, nasıl
olsa kazanırız düşüncesi ile boşa harcanan dakikalar
ve sonra da acemice yenilen bir gol. Favori olarak çıktığı maça iyi başlamasına rağmen ilk yarıda bitirebileceğin bir maçı kaybediyorsan oturup ağlamayacaksın.
Ben de Menemenspor'un
mücadelesini ayakta alkışlıyorum.
3 ATTI, 3 ALDI
TUNGUT: Balıkesirspor, Adanaspor'u rahat geçti. Nasıl oynadılar?
TIMOR:
Adanaspor kalecisinin 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması, bence maçın kırılma noktası idi. Balıkesirspor da bu avantajı iyi kullandı ve 3 atıp, 3 alarak bir haftalık aradan sonra tekrar kazanarak üst sıralara tutundu.
ÇIFDALÖZ:
Balıkesirspor adına sevindim. Hem kazandıkları için, hem de tribünlerdeki görüntüler için. Takım bu sene iyi işler yapmaya başlayınca taraftarlar tekrar maça gelmeye başladı. Bu bence takım adına en önemli gelişme. Zira uzun süredir takım yalnız kalmıştı.