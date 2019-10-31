Göztepe tekledi Denizli ateşledi

BUGÜN NELER OLDU

öztepe taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilirken, Yukatel Denizlispor Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçti. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor ve Balıkesirspor haftayı galibiyet ile kapatırlarken, Altay, Altınordu ve Akhisarspor haftanın kaybedenleri oldular. Onur Tungut'un yönettiği'nda Lebip Timor ve SerhanÇifdalöz, temsilcilerimizin 9. haftaperformanslarını değerlendirdiler.Poko'nun daha 10. dakikadaki sakatlığı ile ilk şoku yaşadılar. Ardından golü yediler ama devrenin uzatmalarında skoru eşitlediler.Ancak işin öbür tarafında da beklediğimizGöztepe yoktu sahada. Önceki gün deTamer Tuna ile yollar ayrıldı. Acilen yeri dolmalıve takım coşkuyu yeniden yakamalı.Ağır bir skor oldu. Daha önce sahasında oynadığı 4 maçta 4 gol yiyen takım bu maçta 4 gol birden yiyorsa, oturup düşünsünler. Beto'daki form düşüklüğü, forvetlerin suskunluğu gözlerden kaçmıyor.Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık net skor çok önemli, 3 puan da altın değerinde sahanın yıldızının da maçı kazanan takımın kalecisi Stachowiak olduğunu unutmayalım. Kariyerinin en başarılı maçlarından birini oynadı Polanya'lı kaleci.Hafta arasıkulüpte yaşanan olaylardan sonrazor bir maça çıktılar. Oyunungeneline baktığımızda '' atamayanaattılar '' diyebiliriz. Bukadar kolay pozisyon verdikleribir maçı kazanmaları bir futbolşansıdır. Yine de böyle birortamda, böyle bir oyundansonra kazanmaları çok önemli.Ancak kazanacak kadar iyi oynayamayan ve adeta hayal kırıklığı yaratan Akhisarspor, bu yenilgi ile liderliği kaçırdığı gibi 2. sırada başladığı haftayı 5. sırada bitirdi.İçeride farklı, dışarıda farklı oynayan bir Akhisarspor var. Osmanlıspor karşısında bendce ileride çok arayacakları bir 3 puan kaybettiler.Ben son dönemlerde özellikle bu maçın ilk yarısındaki kadar kötü bir Altınordu hatırlamıyorum. İlk yarı bittiğinde kalelerinde 4 gol, ama karşı kalede 0 pozisyonla gittiler soyunma odasına. Zaten gol atmakta zorlanan takım için, Ümraniyespor karşısında bu maçı çevirmek artık çok zordu. Yenilgi ağır ve üzücü ama ilk yarıdaki oyun daha da üzücü.Erken yedikleri golle bir anda oyundan düştüler. Skoru değiştirecek ne bir atak, ne de bir gol pozisyonu bulamadan devre 4-0 bitti.ALKIŞLAR MENEMEN'EMenemenspor,evindeki maça deplasman takımıolarak çıktı. Ne yazık ki burunlarınındibindeki stada da gitmediMenemen'liler.Takımı alkışlıyorum,bu müthiş takımı yalnız bırakanları da kınıyor,Altay yorumunu da Serhan'a bırakıyorum."Her kuşun eti yenmez" diyebir deyim vardır. Altay bu maça çantada keklik gözüile bakmış. İlk yarıda acemice kaçırılan goller, nasılolsa kazanırız düşüncesi ile boşa harcanan dakikalarve sonra da acemice yenilen bir gol.Ben de Menemenspor'unmücadelesini ayakta alkışlıyorum.Adanaspor kalecisinin 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması, bence maçın kırılma noktası idi. Balıkesirspor da bu avantajı iyi kullandı ve 3 atıp, 3 alarak bir haftalık aradan sonra tekrar kazanarak üst sıralara tutundu.Balıkesirspor adına sevindim. Hem kazandıkları için, hem de tribünlerdeki görüntüler için.