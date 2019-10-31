Göztepe’de başkan uçtu!

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öztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte, başkan Mehmet Sepil özel işleri nedeniyle Amerika'ya giderken başkanvekili Talat Papatya'ya yetki verdi. Sarı-kırmızılı ekipte adaylar da şekillenmeye başladı. Göz-Göz'de listeye Tolunay Kafkas da girerken Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İlhan Palut, Hamza Hamzaoğlu, İbrahim Üzülmez ve Mustafa Kaplan'la da yönetim görüşme halinde…
Öte yahdan Göztepe'de tam bir teknik adam kıyımı yaşanıyor. Başkanlığı döneminde 6. yılına giren Mehmet Sepil, 10 tane teknik direktör değiştirdi. Suat Kaya, Metin Diyadin, Önder Özen, Mehmet Aurelio, Okan Buruk, Yılmaz Vural, Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş ile çalışan Sepil, Tamer Tuna'yı da iki kez takımın başına getirip yolları ayırmıştı.
Göztepe amatör kümeden kurtulduktan sonra ise 12 yılda tam 21 teknik adam gönderdi.