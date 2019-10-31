Göztepe’de başkan uçtu!

BUGÜN NELER OLDU

öztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte, başkan Mehmet Sepil özel işleri nedeniyle Amerika'ya giderken başkanvekili Talat Papatya'ya yetki verdi. Sarı-kırmızılı ekipte adaylar da şekillenmeye başladı. Göz-Göz'de listeye Tolunay Kafkas da girerkenÖte yahdan Göztepe'de tam bir teknik adam kıyımı yaşanıyor. Başkanlığı döneminde 6. yılına giren Mehmet Sepil, 10 tane teknik direktör değiştirdi. Suat Kaya, Metin Diyadin, Önder Özen, Mehmet Aurelio, Okan Buruk, Yılmaz Vural, Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş ile çalışanGöztepe amatör kümeden kurtulduktan sonra ise 12 yılda tam 21 teknik adam gönderdi.