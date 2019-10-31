İzmir Ekonomi’de oyun geliştirdiler

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Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye'de hızla büyüyen ve 2023 yılında 2,5 ile 10 milyar dolar arasında ihracat hedefleyen oyun geliştirme sektörüne, gençlerin ilgisini arttırmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Farklı şehirlerinden yaklaşık 130 öğrenci, oyun geliştirmek için "Happy Game Jam" isimli programda bir araya geldi. İEÜ Oyun Geliştirme Takımı'nın düzenlediği etkinlikte, 48 saat boyunca gruplar halinde ya da bireysel olarak çalışan gençler, en iyi oyunları hayata geçirmek için çaba sarf etti. 2 gün süren etkinlikte 15 yeni oyun geliştirilirken, bunlara ilişkin sunumlar da yapıldı. Gençlerin, kısa süreye rağmen başarıyla gerçekleştirdiği oyunlar, rapor haline getirildi.