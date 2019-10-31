Kıbrıs gazileri madalyalarını bekliyor

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Bornova ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri Kadir Odabaş ve İse Selen, gazilik madalyalarını istiyor. Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Kadir Odabaş (67) ve İsa Selen (67), Kıbrıs'tan Türkiye'ye gönderilen gazilik madalyalarının alamadıklarını öne sürerek madalyaların kendilerine teslim edilmesi için uzun zamandır beklediklerini söyledi. Gazi Kadir Odabaş, "Madalyaların gelmesi için senelerce bekledik. Hükümetler değişti, ama bize madalyalarımız gelmedi. Madalyaların Türkiye'ye ulaştığını öğrendik. İstanbul ve İzmir'de dağıtılmış. Buca'daki 100-150 gazi madalyasını almış, ama biz madalyamızı alamadık. Hakkımız olan madalyayı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Ölümlerden döndük şu ana kadar 5 defa ameliyat oldum. Harekatta duyma yetimi kaybettim, cihaz olmasa hiç duyamıyorum. Ben bu yaşa gelmişim, ölüm döşeğindeyim. Madalyamı yaşarken almak istiyorum. Öldükten sonra bana madalya verilmesinin kıymeti yok" dedi. Gazi İsa Selen ise verileceğinin söylenmesine rağmen kendilerine ulaşan herhangi bir şey olmadığını ifade etti.