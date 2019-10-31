Manisa kupada tam yol

BUGÜN NELER OLDU

FF 2. Lig kulübü Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda karşılaştığı Payasspor'u Ferhat, Sinan (pen.) ve Zahit'in golleriyle mağlup edip adını bir üst tura yazdırmayı başardı.Payas İlçe Stadı'nda karşılaştığı 3. Lig temsilcisi Payasspor karşısında iki kez yenik duruma düştüğü karşılaşmayı kazanarak kupada 5. tura yükselmeyi başardı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 yenerek tur atladı. Erzurum'un golleri Sunu (2) Oltan'dan gelirken, Bodrumspor'un tek sayısını Seyid kaydetti.TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u gole boğdu. Bandırma ekibinin tek golünü 37. dakikada Ali'nin orta alanda pasında, ceza sahası içinde savunmanın arkasına sarkan Üstün Bilgi kaydetti.