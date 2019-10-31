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kupada tam yol

FK, Türkiye Kupası 4. Turu’nda deplasmanda karşılaştığı Payasspor’u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yenmeyi başardı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Manisa kupada tam yol
TFF 2. Lig kulübü Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda karşılaştığı Payasspor'u Ferhat, Sinan (pen.) ve Zahit'in golleriyle mağlup edip adını bir üst tura yazdırmayı başardı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu koşan Manisa ekibi, Payas İlçe Stadı'nda karşılaştığı 3. Lig temsilcisi Payasspor karşısında iki kez yenik duruma düştüğü karşılaşmayı kazanarak kupada 5. tura yükselmeyi başardı.

Erzurumspor-Bodrumspor: 3 - 1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 yenerek tur atladı. Erzurum'un golleri Sunu (2) Oltan'dan gelirken, Bodrumspor'un tek sayısını Seyid kaydetti.

Karagümrük-Bandırma: 4 - 1
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u gole boğdu. Bandırma ekibinin tek golünü 37. dakikada Ali'nin orta alanda pasında, ceza sahası içinde savunmanın arkasına sarkan Üstün Bilgi kaydetti.
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Manisa kupada tam yol
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