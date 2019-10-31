Mehmetçiğe anne sarması gönderdiler

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Manisa'da 3 kadının Mehmetçik için ne yapabileceklerini konuştukları sırada ortaya çıkan yaprak sarması ve baklava yapımı fikri kadınlarca hayata geçirildi. 3 kadının bu fikri çevresindeki kadınlara da duyurmasıyla birlikte 35 kadın tarafından kilolarca yaprak sarması sarılarak kazanlara yerleştirildi. Evlerde yapılan baklavalarla birlikte sınır bölgesindeki Mehmetçiklere gönderilecek olan anne yapımı ürünlerin Mehmetçiklere şifa olmasını temenni eden kadınlar, tek amaçlarının Mehmetçiklerin yalnız olmadıklarını bilmeleri olduğunu söyledi. 3 arkadaş birlikte otururken Mehmetçik için ne yapabileceklerini konuştuklarını ve yaprak sarması ve baklava yapmaya karar verdiklerini kaydeden Manisalı kadınlardan Müzeyyen Yoğurtçu bu fikrin çevrelerindeki diğer kadınlar tarafından da olumlu karşılanarak 35 kadınla birlikte kilolarca yaprak sarması sardıklarını kaydetti. Yoğurtçu, "Biz Manisalı kadınlar olarak dedik ki askerlerimize, sınırda, hudutta çarpışan askerlerimize ne yapabiliriz? Sonra düşündük Manisa'nın üzümü meşhur. Bu arada üzüm de gidiyor sınır bölgesine Manisa'dan. Biz de dedik ki yaprak sarması yapalım. Gönül isterdi ki hepsine gönderebilelim ama artık ulaşabilen, nasibi olan orada onu yiyebilecek. Nasıl bizim nenelerimiz, büyüklerimiz savaşa mermi taşımışsa bizim Manisa'nın Şehit Makbule'si var. Biz de Şehit Makbuleler ölmedi diyerek bu yola baş koyduk. Allah, ordumuzu, devletimizi korusun. Kendilerine başarılar diliyoruz, Allah muvaffak etsin" dedi.Manisalı kadınlardan Nuray Büyük ise "Konuşmamıza gerek yok. Oradaki askerlerimize çok çok selamlar bizlerden. Yanlarında olduğumuzu bilsinler yeter ki. Dualarımızla arkalarındayız. Dualarımız her zaman askerlerimizle. Hayırlısıyla gidip gelsinler inşallah" diyerek dualarının sürekli olarak Mehmetçikle birlikte olduğunu söyledi. Diğer kadınlar da Mehmetçiklere selam göndererek yaprak sarmalarının askerlere afiyet olmasını diledi.