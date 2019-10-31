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Restoranlar Selluka çiçeği ile belgelenecek

Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde bulunan gıda ürünü satan işletmeler arasından kriterleri uygun olanlara ‘Selluka Belgesi ve Plaketi’ verilecek

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Restoranlar Selluka çiçeği ile belgelenecek
İZMIR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde bulanan restoran, lokanta ve ayaküstü lezzet nokları için proje hayat geçiriyor. Bu mekanlar arasında uygun görünenlere 'Selluka Belgesi ve Plaketi' verilecek. Yöresel lezzet, servis kalitesi, memnuniyet ve gastronomik değer gibi belirlenen kriterler doğrultusunda verilmesi planlanan belge ve plaketin logo tasarımı Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan tarafından gerçekleştirildi. Projeye destek veren Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, "Değerlendirme kriterlerine göre de 1,2 ya da 3 Selluka çiçeği alarak ödüllendirilme süreci başlayacak" bilgisini verdi. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan ise, "Çiçeğin dalları üzerinde çok çeşitli formların bulunması soyutlama çalışmalarının temelini oluşturdu" diye konuştu.
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Restoranlar Selluka çiçeği ile belgelenecek
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