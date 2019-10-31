Rüya'nın ailesinden yanlış teşhis iddiası

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, beyinciğindeki kötü huylu tümör ameliyatla alınan, ancak beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya Ertaş (8), ekim ayında 5 kez beyin ameliyatı, bir kez de apandisit ameliyatı oldu. Vücudu daha fazla dayanamayan Rüya, hastanede geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Rüya'nın cesedine otopsi yapılmasını isteyen baba Ayhan Ertaş (34), "Hastanenin ölüm raporunda 'Doğal ölüm' yazıyor. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun otopsi tutanağında ise 'Adli olay', 'Şüpheli ölüm' yazıyor. Gelecek raporunu bekliyoruz. İhmal varsa, sorumluların cezasını çekmesi için mücadele edeceğiz" dedi.