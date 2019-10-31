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Selam rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Selam rekoru kırdı
İZMIR'DE Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapmak amacıyla performans sanatçısı Yunus İşçi (26), canlı heykel performansı sergiledi. İşçi, "Asker selamı" şeklinde yapılan 24 saatlik gösteriyi başarıyla tamamladı. Gösterinin ardından konuşan İşçi, "Bunu yapmamızdaki amaç, Cumhuriyet ve şehitlerimiz içindi, umarım amacına ulaşmıştır. İzmir halkına çok teşekkür ediyorum. Guinness gerçekten umrumda değil, beni bu ülke ve İzmir çok ilgilendiriyor. Çünkü ben İzmir'de çok özgür bir sanatçıyım" dedi.
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Selam rekoru kırdı
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