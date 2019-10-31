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Üreticiler, pamukta yüksek verim bekliyor

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Üreticiler, pamukta yüksek verim bekliyor
Türkiye'de yaklaşık 570 bin dekarda gerçekleştirilen pamuk üretiminin ortalama yüzde 20'si Ege Bölgesi'nde yapılıyor. Martta ekimi yapılan pamuğun hasadı da eylülün sonunda başlıyor. Önceden elle toplanan pamuk, sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle artık tarım aletleriyle toplanıyor. Tarladaki hasadın ardından traktör ve kamyonlara yüklenen pamuk, işlenmek üzere çırçır fabrikalarına gönderiliyor. İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) pamukta rekolte tahmin verilerinden derlediği bilgilere göre, bu sezonun, dekar başına 495 kilogramla Ege Bölgesi'nde pamukta son 17 yılın en verimli dönemi olması bekleniyor. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı (UPK) Bertan Balçık, 2019'da pamuk ekim alanının geçen sezona göre bir miktar arttığını söyledi. Balçık, "Bu sezon Türkiye genelinde verim tahminimiz lif pamuk olarak 900 bin ton civarı. Kasım ayının ortalarında net rakamlara ulaşacağız" dedi.
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Üreticiler, pamukta yüksek verim bekliyor
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