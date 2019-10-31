Yüzde 100 kusurlu şoför serbest kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde 16 Eylül'de yolun karşısına geçen 23 yaşındaki Sezen Zambak, karşıdan karşıya geçerken çiçekleri sulayan Vehbi B. (46) yönetimindeki traktörün altında kaldı. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu. Emniyetteki ifadesinde "Yayayı görmedim" diyen Vehbi B.'nin ölümüne neden olduğu Zambak'ın ise kusurunun bulunmadığı bildirildi. Kuralla uygun olarak karşıya geçen Zambak'a 11 metre 70 santimetrelik yolu tamamlamasına 1 metre 50 santimetre yani 2 adım kala traktörün çarptığı, yolu tamamladığı için de kusursuz olduğu anlatıldı.Olayın ardından yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen serbest bırakılan Vehbi B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre tutuksuz sanık Vehbi B. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanacak. İddianamede de kaza tespit tutanağına göre sanığın cezalandırılması istenirken, Zambak Ailesi'nin avukatı Turan Aras, kazanın niteliği ve sonuçları değerlendirildiğinde sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Aras, "Yüzde 100 kusurlu olan bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması olağan bir durum değildir. Savcı, bu karara itiraz etmesine rağmen, mahkeme bu kişiyi ısrarla tutuklamamıştır. Kamu vicdanı adına tutuklanması gerekirken, serbest kalması üzücüdür. Trafikteki bu terörün son bulması adına biz yargıdan emsal bir karar bekliyoruz" dedi.