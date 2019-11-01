Altınordu’nun ‘MTU Hallen Cup’ gururu

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ALTINORDU 15 Yaş Altı Futbol Takımı, MTU Hallen Cup'a üst üste dördüncü kez davet edildi. 15 Yaş Altı Takımı, bu yaş kategorisinde dünyanın önemli turnuvalarından olan Almanya'daki MTU Hallen Cup'a dördüncü kez katılacak. Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Ajax, Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Valencia, Atletico Madrid ve Liverpool gibi kulüplerin de bulunacağıAltınordu, Friedrichshafen'deki ZF Arena'da organize edilecek turnuvada daha önce 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da yer aldı. MTU Hallen Cup'a dört kez davet edilen ilk Türk takımı olan Altınordu'nun oyuncusu Burak İnce, geçen yılödülünü alırken, gol krallığını ise Barcelonalı futbolcu ile paylaşmış, bu kategoride bir ilki başarmıştı. MTU Hallen Cup'ta daha önce Thomas Müller, Mario Götze, Julian Draxler gibi isimler boy göstermişti.