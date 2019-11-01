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Cennet elması kuru incire alternatif oldu

’da 4 yıl önce cennet elması kurutmaya başlayan üreticiler, artık siparişlere yetişemez hale geldi. Cennet elması, kuru incire alternatif olarak dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Cennet elması kuru incire alternatif oldu
MANISA'DA çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en fazla üretildiği ilçe olan Alaşehir'de üreticiler alternatif ürünlere yöneliyor. Trabzon hurması, Akdeniz hurması, cennet hurması adıyla da bilinen cennet elması yetiştiren üreticiler, bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde yetiştirdikleri ürünlere olan talebin ikiye katlandığını açıkladı. İlçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle üreticiler, sosyal paylaşım sitelerinde izledikleri videolardan Çinliler'incennet hurmasını kuruttuklarını gördü. Üreticiler, çareyi cennet elmasını kurutarak satmakta buldu. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl iki katı sipariş alan üreticiler talebe yetişebilmek için üretimi artırmayı planlarken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu mahalledeki üreticilerle bir araya geldi.

ÖZEL AROMASI VAR
Cennet elması bahçesinde hasada katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bölgede yetişen cennet elmalarının farklı bir aroması olduğunu belirterek, "Bu bölgede sulama olanaklı uygun. Bu bölgede yetişen cennet elmalarının çok farklı bir aroması oluyor, buna sebep de bu bölgedeki mikroklima iklimi. Mikroklima iklimi ve sulama olanakları bu meyveye özel bir aroma veriyor. Bu meyvelerin toplanmışı yaklaşık 3 lira ancak kurutulduğunda 30-35 liraya satılıyor" dedi.

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Cennet elması kuru incire alternatif oldu
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