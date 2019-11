Eğitim tutkusuna kayıtsız kalmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Bekir Can Dalkıran'ın en büyük hayali olan tarih profesörlüğü için İzmir Demokrasi Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor. Sındırgı Makbule Efe Anadolu Lisesini bitirdikten sonra üniversite tercihini hastalığının tedavisi için yakınlığı sebebi ile İzmir'den yana kullanan Dalkıran okla giderken artık zorluk çekmeyecek. Okumayı çok sevdiğini ve engellerini eğitime olan tutkusu ile aştığını belirten Bekir Can'a Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da destek oldu. Hayırsever bir vatandaş iş birliği ile temin edilen akülü araç okul hayatını kolaylaştırması için Bekir Can'a teslim edildi. Dalkıran'ın okula gidip gelmesini kolaylaştıracak akülü aracı Dalkıran'a teslim eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Bekir Can engelli bir kardeşimiz, ama engelin sadece beyinde olduğunu bilenlerden birisi. Kendisine akülü araba verdik. Mutluluğu müthişti. Onun mutluluğu bizi daha çok mutlu etti. En sevdiği tarih bölümünde okuma gibi bir niyeti var. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice insanlara örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.İnancının her zaman kuvvetli olduğunu ve hiçbir zaman engelini kafaya takmadığını bu sayede başarılı olduğunu söyleyen Bekir Can Dalkıran "Hastalığım yürümekte güçlük çekmek, kas hastalığı diye geçiyor. Bu hastalıkla savaşmamı sağlayan birinci gaye eğitimdir. Ben bir şeyler öğrenmeyi bir şeyler yapmayı seven bir insanım. O yüzden üniversite okumak hayalimdi, çok istedim. Akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim için güzel bir şey. Dışarı çıkmak için kolaylık sağlayacak" dedi.