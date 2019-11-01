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Hayırsever bakkal 45 çeşme yaptırdı

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Hayırsever bakkal 45 çeşme yaptırdı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Sadullah Bulgulu (76), sıhhi tesisatçı dedesinden etkilenerek, 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşmeler yaptırmaya başladı. 10 yıl önce Güzelyurt Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan, 200 metrekare büyüklüğündeki, 3 oda ve 1 salon olan dairesini de 200 bin liraya satan Bulgulu, bu parayı da çeşme yaptırmak için kullandı. 45 çeşmenin 6'sını yaban hayvanlarının da su içebilmesi için Spil Dağı'na yaptıran Bulgulu, zamanla bozulan çeşmelerin bakım ve onarımını da yapıyor. Her zaman içinde çeşme yaptırma isteği olduğunu belirten Sadullah Bulgulu, "Dedem, sıhhi tesisatçıydı. Çeşme, tamiri yapardı. Ondan etkilenmiş olacağım ki ben de bu iş için kolları sıvadım. İlk çeşmemi Spil Dağı'na yaptırdım. Bu çeşmenin suyunu 1.5 kilometre mesafedeki bir kaynaktan getirdik. O suyu getirmek için çok zorluk çektik, ancak hiç yılmadım. Şu ana kadar yaptırdığım çeşmelerin sayısı 45'i buldu" dedi.
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Hayırsever bakkal 45 çeşme yaptırdı
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