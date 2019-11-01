İzmirli satranç ustası Messi’yi örnek alıyor

BUGÜN NELER OLDU

YURT içi ve yurt dışında birçok derecesi bulunanunvanlı Cem Kaan Gökerkan, hafta sonu düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda iki kupa birden kazandı. Datça Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda yaş kategorilerinde 65 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü birinci sınıf öğrencisiGökerkan, Hızlı Satranç kategorisinde 7,5 puanla birinci olurken, Yıldırım Satranç kategorisinde ise ikinci olmayı başardı.Daha 16 yaşında Uluslararası Usta unvanını kazanan, bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok kupa kazanan milli sporcu"İnternette de olsa bir satrançta dünya efsanesi haline gelmiş bir ismi yenmek tarif edilemez bir duyguydu. Örnek aldığım ve en beğendiğim sporcu ise bir satranç oyuncusu değil, futbolcu.