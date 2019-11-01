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Kocaman ve Şota da listede!

İzmir kulübü için ismi geçenlerin ikisi farklılıklarıyla öne çıkıyor. Konyaspor’dan ayrılacağı iddialı edilen ile Özbekistan’da lider Pakhtakor’u çalıştıran ...

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Kocaman ve Şota da listede!
Göztepe'de teknik direktör borsası yaşanıyor… Sarı-kırmızılı yönetime menajerler kanalıyla birçok isim önerilirken yönetimin listesi de hayli kabarık. Gündemde, Kayserispor'dan ani bir kararla ayrılan Samet Aybaba, ondan önce aynı takımı çalıştıran Hikmet Karaman, bir sürerdir boşta olan Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, Hamza Hamzaoğlu, İbrahim Üzülmez gibi isimler yer alıyor. Hatayspor'da görevine son verilen İlhan Palut da listedeki isimlerden…

İMZA GELECEK HAFTA
Göztepe'de yönetim teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına hız verirken sürpriz iki ismi de gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, ülkemizde futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılması gündeme gelen Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Yönetimin iki teknik adamdan birine Trabzonspor karşılaşması sonrasında önümüzdeki hafta içinde imza attırması bekleniyor.
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Kocaman ve Şota da listede!
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