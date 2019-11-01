Kocaman ve Şota da listede!

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Göztepe'de teknik direktör borsası yaşanıyor… Sarı-kırmızılı yönetime menajerler kanalıyla birçok isim önerilirken yönetimin listesi de hayli kabarık.Göztepe'de yönetim teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına hız verirken sürpriz iki ismi de gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, ülkemizde futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılması gündeme gelen Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Yönetimin iki teknik adamdan birine Trabzonspor karşılaşması sonrasında önümüzdeki hafta içinde imza attırması bekleniyor.