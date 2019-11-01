Korna sesine afişli çözüm

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde Hatay ile Güzelyalı'yı birbirine bağlayan 96. sokakta oturanlar, sürücülerin gerekli gereksiz çaldığı korna sesine çözüm aramaya başladı. Özellikle İzmir'in yazlık ilçeleri olan Çeşme ve Seferihisar yönüne gidecek olan araçların da bu yolu kullanmasıyla, hafta sonları başta olmak üzere trafikte tartışmalar da kaçınılmaz hale gelirken, sorunu çözmek için mahalle sakinleri bir araya geldi. 'Birlikten kuvvet doğar' diyen sakinler kendi aralarında para toplayıp, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için afiş hazırlattı. Üzerinde 'İnsan ol, kornaya basma' yazılı afişi, evden eve ip gerip sokağın en görünen yerine asan mahalle sakinleri, sürücülerle tartışmak yerine onları uyarmanın kolay yolunu buldu. Afişin işe yaradığını belirten sakinler, "Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi. Afişten önce sokakta çok fazla gürültü olduğunu söyleyen İlknur Kıyar (40), "Asıldığı günden beri daha az kornaya basıyorlar" dedi. Zafer Göynügür (63) ise, "Bir trafik sorunu yaşanabilir ancak o sorununun burada yaşayan mahalle sakinlerini rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu nedenle bir araya böyle bir afiş astık. Korna sesinde azalma gördük. Demek ki böyle bir ikaz gerekiyormuş" dedi.