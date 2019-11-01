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Kurşunlu’da mesir macunu etkinlikleri düzenlenecek

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Kurşunlu’da mesir macunu etkinlikleri düzenlenecek
ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ı tarihi Kurşunlu Han'da misafir etti. 520 yıllık tarihi yapıyı, restore ederek, kültür ve sanat merkezi haline dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunan Başkan Çelik, Kurşunlu Han'da verilen hizmetler hakkında konuklarına bilgi verdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden restorasyon karşılığında kiraladıkları tarihi yapıyı aslına uygun restore ettiklerini anlatan Başkan Çelik, Kurşunlu Han'ı kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdükleri bilgisini verdi. Ziyaret sonrasında kentin kültür ve sanat merkezi haline gelmiş olan tarihi yapının, bu yılki Mesir Festivali etkinliklerinin bir kısmına ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.
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Kurşunlu’da mesir macunu etkinlikleri düzenlenecek
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