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Özgener: futbol kenti olmalı

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Özgener: İzmir futbol kenti olmalı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuk olduğu İZTO ekim ayı olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir'in tüm bölge ve kıta Avrupası açısından bir futbol kenti olarak anılabileceğini söyleyen Özgener, "Doğru projelerle, planlı bir şekilde birlikte hareket ettiğimizde, çok kısa sürede İzmir'in bir spor ve futbol kenti haline gelmesi, ülkemizin ekonomisi açısından da çok önemli. Kentimiz, insanımız, ekonomimiz hazır" dedi. Özdemir ise, "Göztepe yeni stadına 2'nci yarıda kavuşacak. Biz stat olursa ilerde milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir'in havası ve konumu çok müsait. Otoyolumuz açıldı, havalimanımız Türkiye'nin en güzel 2'nci havalimanı, otellerimiz var, tek eksiğimiz stadyum. Bunun en kısa zamanda olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
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Özgener: İzmir futbol kenti olmalı
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