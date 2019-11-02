107. yıl coşkusu

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, 107. Kuruluş yıl dönümlerini kutlamaları sebebiyle açıklama yaptı. Büyükkarcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsmet İnönü ve Fahrettin Altay ile kulübü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka Spor'un cepheden döndükten sonra yeniden
kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemiştir. Türkiye spor tarihinin temel taşlarından olan Karşıyaka Spor Kulübü bir yaşam biçimidir.
Kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan Karşıyaka Spor Kulübünün 107. yaşını coşkuyla kutluyoruz."
KARŞIYAKA-ELAZIĞ BLD.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, bugün evinde Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda 13.30'da start alacak karşılaşmayı hakem Ömer Kocabey yönetecek.
Yeşil-kırmızılı ekip, ligin geride kalan 9 haftalık bölümünde 3 galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.