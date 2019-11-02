107. yıl coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, 107. Kuruluş yıl dönümlerini kutlamaları sebebiyle açıklama yaptı. Büyükkarcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemiştir.Kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan Karşıyaka Spor Kulübünün 107. yaşını coşkuyla kutluyoruz."TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, bugün evinde Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.Yeşil-kırmızılı ekip, ligin geride kalan 9 haftalık bölümünde 3 galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.