Alaşehir’de mantar serası eğitim merkezine dönüştü

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'DA Alasehir Halk Egitim Merkezi Müdürlügü tarafından açılan seracılık kursunda 70 kursiyer, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı egitim alıyor. Alasehirli üretici Melek Kızıltepe'ye ait mantar serasında kursiyerlere, Ziraat Mühendisi Hafize Metin ve Kızıltepe ürünün yetistirilmesi, bakımı ve toplanmasını ögretiyor. Melek Kızıltepe, Genç Çiftçi Projesi'yle 4 yıl önce bölgedeki tek mantar serasını kurdugunu belirterek, "100 metrekare serada 1 dönemde 3- 3.5 ton mantar üretebiliyorum. Yılda 3 dönem üretim yapabiliyorum" dedi.Kursiyerlerden Elif Çetinkaya da "Ilk kez böyle bir sera görüyorum. Serayı görünce seracılık yapabilecegimi düsündüm. Arkadasımıza devlet destek saglanmıs. Bize de destek verirlerse, üretim yapabiliriz" diye konustu.Kaymakam Abdullah Uçgun ise kadının üretimdeki yerinin önemine deginerek, "Nedense bizim insanımız 'erkekler çalıssın' diyor. Kadınların evde oturup çocuga bakmasını istiyor. Çalısmanın erkek isi oldugu gibi yanlıs bir anlayıs var. Toplumumuzun yarısı kadın. Dogal olarak bizim gibi ülkelerin, hele hele gelismekte olan ülkelerin nüfusun yarısını üretimin dısında bırakmak gibi bir lüksü olamaz. Çok gelismek için daha çok üretmeliyiz. Üretmek için kadınlar da üretime katılmalı. Dogal olarak erkekler de ev islerine yardım etmelidir" dedi. Alasehir Ilçe Milli Egitim Müdür Hüseyin Günes ve Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç de egitim çalısmasını izledi.