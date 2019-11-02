‘Belediyelerimize yol gösterici olacağız’

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ENERJI Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Afyonkarahisar'da yapılan toplantıya, Enerji Kentler Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Birliğin yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünü kapsar hale geldiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, belediyelere yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaları konusunda yol gösterici olacaklarını söyledi. Başkan Zolan, "Kendi öz kaynaklarımızı değerlendirmek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak arzusundayız. İnşallah belediyelerimizin bu imkanlarla ilgili bilgi edinmesini sağlama ve yol gösterici olma noktasında gayret göstereceğiz" dedi.