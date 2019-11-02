Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > ‘Belediyelerimize yol gösterici olacağız’

‘Belediyelerimize yol gösterici olacağız’

Giriş Tarihi: 2.11.2019
‘Belediyelerimize yol gösterici olacağız’
ENERJI Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Afyonkarahisar'da yapılan toplantıya, Enerji Kentler Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Birliğin yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünü kapsar hale geldiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, belediyelere yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaları konusunda yol gösterici olacaklarını söyledi. Başkan Zolan, "Kendi öz kaynaklarımızı değerlendirmek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak arzusundayız. İnşallah belediyelerimizin bu imkanlarla ilgili bilgi edinmesini sağlama ve yol gösterici olma noktasında gayret göstereceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Belediyelerimize yol gösterici olacağız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN