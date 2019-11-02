DEÜ’den Hollanda hamlesi

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DOKUZ Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararasılaşma hedefleri kapsamında Hollanda'da temaslarda bulundu. Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Wageningen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arthur Mol ile bir araya gelen Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu görüşme kapsamında yapılacak akademik işbirliklerinin Türkiye ve Hollanda ilişkileri için de önemli olduğunu vurguladı. Hotar, "Pilot üniversite olarak uluslararası faaliyetlerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2019-2020 akademik yılında uluslararası öğrenci kontenjanımızı artırdık ve 3 binden fazla başvuru aldık. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını ve 10 binden fazla uluslararası öğrencinin kurumumuza başvurmasını bekliyoruz" diye konuştu.